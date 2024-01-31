На протяжении жизненного пути человек заводит множество привычек. Но некоторые из них могут испортить качество жизни, особенно людям в пожилом возрасте. От каких вредных привычек стоит отказаться, рассказал «ФедералПресс» биофизик, геронтолог Игорь Артюхов.

Одна из распространенных вредных привычек пожилых людей – неправильное питание. Чтобы избавиться от нее, эксперт советует обратиться к диетологу.

«Нужно уметь правильно выбрать диету. Для этого стоит посоветоваться с врачом-диетологом. Важно не столько сбросить вес, сколько правильно питаться, получая все необходимые вещества, витамины и микроэлементы», – сказал эксперт.

Игорь Артюхов отмечает, что существует некий «парадокс ожирения»: смертность оказывается выше у людей с недостаточным весом. Поэтому иногда не стоит стремиться понизить свой вес до соответствующего индексу массы тела. Достаточно держаться в группе нормального или даже избыточного веса.

«Со спортом надо быть осторожнее. Индивидуально советоваться с врачами, сделать денситометрию костей, чтобы определить количество кальция и прочность костей. Иногда достаточно просто гулять», – сказал Артюхов.

Геронтолог также отмечает, что желательно бросить курить. Несмотря на то, что это особенно трудно сделать в пожилом возрасте.