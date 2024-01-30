Как совладать с повышенным аппетитом, объяснила врач

«Если хотя бы один прием пищи пропущен, то у человека появляется легкое чувство голода. Но если есть хочется чаще обычного, а аппетит чрезмерно повышен, это может означать, что организму требуется помощь. Не стоит относиться к постоянному голоду легкомысленно: нужно обратиться к специалисту и выяснить истинные причины», – подчеркнула врач.