Как совладать с повышенным аппетитом, объяснила врач
Врач-эндокринолог Мария Калошина рассказала, как избежать переедания и нарушения питания в состоянии голода, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Для начала важно нормализовать режим питания. Приемы пищи должны быть в одно и то же время. Кроме этого, важно снабжать организм полезным жиром», – поделилась рекомендацией Калошина.
По словам эндокринолога, хороший источник жира – орехи, рыба, авокадо. Самое сложное в состоянии голода – не есть все, что попадется под руку.
Также эксперт посоветовала раз в неделю устраивать «праздник живота» – разнообразить свой рацион жирной и высококалорийной пищей, например, шашлыком из свинины. По ее словам, главное – не делать этого вечером.
Кроме того, повышенный аппетит может оказаться следствием ряда нарушений в работе организме. Среди них: плохой сон, диабет, заболевания щитовидной железы, низкое содержание сахара в крови, сильный стресс или наличие паразитов.
«Если хотя бы один прием пищи пропущен, то у человека появляется легкое чувство голода. Но если есть хочется чаще обычного, а аппетит чрезмерно повышен, это может означать, что организму требуется помощь. Не стоит относиться к постоянному голоду легкомысленно: нужно обратиться к специалисту и выяснить истинные причины», – подчеркнула врач.
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