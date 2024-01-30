Гипертоников призвали регулярно есть два доступных продукта

Кардиолог, профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Грант Шехян рассказал о доступных продуктах, которые помогут снизить высокое давление. Его слова приводят «Известия».

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Шехян заявил, существует два продукта, употребление которых прямо помогает снизить уровень артериального давления. Прежде всего он призвал гипертоников регулярно есть гранат. В этом продукте, как объяснил врач, содержится большое количество витамина С, а также активные компоненты, замедляющие действие ангиотензина — вещества, сужающего кровеносные сосуды. Вторым продуктом для снижения давления он назвал черноплодную рябину.

«Но полагаться в лечении только на них, отказываясь от лекарственных препаратов, нельзя — мы никогда не сможем рассчитать, сколько того или иного продукта необходимо съесть, чтобы давление снизилось. Гранаты и черноплодная рябина противопоказаны гипотоникам», — подчеркнул кардиолог.

Кроме того, по словам Шехяна, некоторые продукты могут воздействовать на давление опосредованно. В частности, для защиты сосудов от разрушения и повышения их эластичности он рекомендовал даже относительно здоровым людям регулярно употреблять в пищу цитрусовые, шпинат, грецкие орехи, фундук, миндаль, а также кефир и молоко с минимальным процентом жирности.