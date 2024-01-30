Врач объяснила, как самому проверить состояние печени за 1 минуту

Состояние печени можно проверить в домашних условиях всего за одну минуту. Об этом рассказала врач Оксана Драпкина.

«Часто проблемы с печенью могут проявиться только на поздних стадиях заболевания, поэтому полезно периодически проводить этот простой тест, чтобы обнаружить потенциальные проблемы заранее», – пояснила врач.

По ее словам, для проведения теста достаточно внимательно посмотреть на ладони. Если на нижней части ладоней есть красные пятна, которые исчезают при надавливании, то это может указывать на проблемы с печенью. Также болезни печени могут сопровождаться красной сыпью без зуда.