Стало известно, сколько секса нужно женщинам для здоровья и долголетия

Секс один раз в неделю положительно влияет на здоровье женщин, выяснили ученые Техасского университета в Остине. Согласно результатам исследований, опубликованным в журнале The Journal of the American Medical Association, регулярная половая активность оказывает существенное влияние на физическое и ментальное состояние женщин.