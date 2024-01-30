Врач рассказал, как пережить барическую ложбину

В Московском регионе ожидается резкое понижение атмосферного давления. Эксперты рассказали, как пережить глубокую барическую ложбину, сообщает «Вечерняя Москва».

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Скачки атмосферного давления особенно опасны для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и неврологическими проблемами. Их организм хуже адаптируется к стрессовым факторам, поэтому они начинают чувствовать себя хуже, рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.

Так, возможно повышение давления. Задержка жидкости в организме способна повысить внутричерепное давление и вызвать головные боли.

Таким людям эксперт посоветовал принимать лекарства в соответствии с рекомендациями врачей, снизить нагрузку, по возможности провести несколько дней дома. Для здоровых людей барическая ложбина не представляет угрозы.