Диетолог рассказала, какой фрукт лучше всего есть после тренировки

Иногда бывает сложно выбрать полезный вариант перекуса после хорошей тренировки. Эми Гудсон, зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по спортивной диетологии, назвала лучший фрукт для восстановления мышц после занятий спортом.

По мнению диетолога Эми Гудсон, лучше всего из фруктов после тренировки съесть банан. И есть несколько причин, почему это так.

Во-первых, бананы — это быстрый источник энергии. Они содержат много углеводов, в частности натуральных сахаров. После тренировки благодаря употреблению банана вы пополните запасы гликогена в мышцах, которые могут истощиться к этому времени.

Также банан считается отличным источником калия. Из-за потоотделения во время занятий спортом организм теряет калий. Употребление банана позволит восполнить уровень электролитов.

Благодаря бананам вы уменьшите мышечные спазмы. Это происходит тоже за счёт калия в составе этого фрукта.

Кроме того, бананы содержат природные антиоксиданты. Это витамин С и дофамин.

Наконец, бананы — это удобный перекус. Их можно съесть практически сразу же после того, как вы завершили тренировку.