Врач назвал безопасным разовое употребление фастфуда
Доктор Мария Симакова объяснила причины увеличения числа детей с избыточным весом в России. Проблема становится все более актуальной из-за доступности полуфабрикатов, фастфуда и другой быстрой пищи, что приводит не только к лишнему весу у взрослых, но и у детей.
Отсутствие правильного питания, сбалансированного рациона и регулярного приема пищи только усугубляет ситуацию. Однако, согласно доктору Симаковой, единичное употребление фастфуда не приведет к лишнему весу.
Для борьбы с уже имеющимся ожирением важно признать, что оно возникло из-за избытка калорий в рационе ребенка каждый день. Доктор подчеркнула важность формирования правильных пищевых привычек у детей и отказа от постоянных перекусов. Избыточный вес в будущем может негативно сказаться на психике ребенка и привести к нарушениям в отношении еды, таким как булимия, ожирение или анорексия.