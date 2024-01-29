Врач назвал безопасным разовое употребление фастфуда

Доктор Мария Симакова объяснила причины увеличения числа детей с избыточным весом в России. Проблема становится все более актуальной из-за доступности полуфабрикатов, фастфуда и другой быстрой пищи, что приводит не только к лишнему весу у взрослых, но и у детей.

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Отсутствие правильного питания, сбалансированного рациона и регулярного приема пищи только усугубляет ситуацию. Однако, согласно доктору Симаковой, единичное употребление фастфуда не приведет к лишнему весу.