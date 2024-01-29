Названы продукты питания, повышающие шансы мужчин стать отцом

Наиболее полезные продукты для мужского здоровья — это жирные сорта рыбы, яичный желток, печень рыб и обогащенные молочные продукты, заявила терапевт Анастасия Тимощенко в интервью NEWS.ru. По ее словам, в них содержатся самые важные элементы: витамины D, C, E, A и B6, минералы — цинк, селен и железо.

© News.ru

«Эти элементы участвуют в том числе в сперматогенезе, предупреждают эректильную дисфункцию, а также влияют на фертильность и подвижность сперматозоидов и на способность мужчины стать отцом. Больше всего данных витаминов и минералов содержится в в жирных сортах рыбы, яичном желтке, печени рыб, обогащенных молочных продуктах, грецких орехах, свежих овощах и фруктах, печени животных, батате, щавеле, брокколи, яичных желтках, помидорах, грейпфруте», — заявила Тимощенко.

По ее словам, упомянутые витамины и минералы также содержатся в изделиях из муки грубого помола, нуте, шпинате, свекле, авокадо, семенах льна и подсолнечника, в растительных маслах, орехах и семечках, бобовых, а также в бананах. Кроме того, цинка много в яичном желтке, печени, устрицах, кунжуте, базилике, тыквенных семечках, селена — в орехах, чесноке, креветках, фисташках, гречневой крупе, рыбе, а железа — в красном мясе, яйцах, моллюсках, шоколаде, бобах, гранате, шпинате и киноа.

Врач-кардиолог Фаина Лобжанидзе ранее заявила, что люди, живущие в бедности, подвергаются большему риску сердечно-сосудистых заболеваний в относительно молодом возрасте — 40–50 лет. Она также предупредила, что развитие ишемической болезни в этом возрасте с большей вероятностью происходит у тех, кто в детстве подвергался насилию со стороны родителей.