Метод «3 по 15» — лайфхак от психолога поможет вам выспаться как никогда

В холодное время года проблемы со сном часто усугубляются: короткий световой день и зимняя хандра легко могут сбить внутренние часы. Как бороться с этим явлением, рассказал клинический психолог Майкл Бреус в беседе с Daily Mail. Специалист, известный в социальный сетях как «доктор сон», предлагает взять на вооружение авторскую методику «3 по 15». Эти утренние ритуалы помогут вам уснуть сладким сном ближайшей ночью.

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Итак, первый шаг — проводить 15 минут на солнце (а если пасмурно, на улице) в утренние часы. Эксперт уверен, что витамин D, который организм вырабатывает под воздействием солнечного света, — лучший инструмент для настройки циркадных ритмов. Следующие 15 — это уже не про минуты, а про количество глубоких вдохов. Их также нужно сделать сразу после пробуждения, чтобы разбудить дыхательную систему и запустить отсчет времени бодрствования.

И наконец, 15 унций чистой воды в день (то есть чуть больше двух стаканов), по мнению Майкла, помогут поддерживать организм достаточно увлажненным и компенсируют потерю влаги за ночь.