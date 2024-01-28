Врачи назвали Топ-5 способов быстро уснуть

Медики утверждают, что часто человек не может уснуть из-за нервного перенапряжения. В такой ситуации важно организовать систему вечерних ритуалов, которые помогут организму настроиться на отдых. Так, например, теплый душ поможет расслабить мышцы и снизить стресс, накопившийся за день.

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Темнота – вечный спутник и залог качественного отдыха. Если за окном недостаточно темно даже ночью или солнце начинает светить в спальню очень рано, помогут блэкаут шторы или маска для сна.

Свежий и прохладный воздух непосредственно влияет на скорость засыпания и качество сна. Поэтому вечером необходимо хорошо проветрить спальню или даже оставить окно открытым.

Врачи рекомендуют как минимум за полчаса до сна отказываться от гаджетов. Дело в том, что синий свет, который излучают устройства, подавляет выработку гормона мелатонина, отвечающего за сон. Это касается не только смартфонов и планшета, но и телевизора.