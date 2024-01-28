Врач: страдающим от холодовой аллергии стоит отказаться от напитков со льдом

«Обливайте прохладной водой сначала стопы, а потом всё большие участки тела — голени, кисти, предплечья. Начните с воды температурой 36 °C и снижайте её на 1—2 °C каждые три-пять дней. Остановитесь на 10 °C и не забудьте о растирании кожи после экстремальной процедуры. Если вдруг во время закаливания проявляется аллергия, стоит увеличить температуру воды до полного исчезновения симптомов, но останавливаться не надо. Повысьте температуру воды на 5 °C, а затем снижайте её ещё более постепенно: на 1 °C каждые пять-семь дней», — рассказала врач.