Цифровой детокс: как провести Всемирный день без интернета

28 января в мире отмечается День без интернета. Как следует из названия, в этот день предлагается отказаться от деловой переписки, онлайн-заказов, новостей в лентах, видео-контента и так далее. А сам телефон использовать только по его первоначальному предназначению, то есть для звонков. Могут ли парламентарии, чья работа полностью завязана на цифровых коммуникациях, позволить себе хотя бы на время отказаться от гаджетов, выясняла «Парламентская газета».

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Вырваться из паутины

Видео дня

Впервые устроить всеобщую цифровую голодовку предложили, как ни странно, активные пользователи интернета. Произошло это в Великобритании в начале 2000-х. Идея пришлась населению Земли по вкусу. Неслучайно событие отмечается в последнее воскресенье января: на выходных рабочие чаты затихают, новостей не так много, и положить смартфон экраном вниз проще.

Современный человек проводит все меньше времени в реальном мире, заменяя походы в магазин онлайн-заказами, а живое общение — перепиской. И это неудивительно, ведь за последнее время скорость интернета выросла в сотни раз, кратно увеличилось и количество пользователей глобальной паутины. Иконки на экранах гаджетов сегодня способны закрыть почти все человеческие потребности: образование, бизнес, здоровье, досуг.

По данным Международного союза электросвязи, число активных пользователей интернета в мире на конец 2023 года составило 5,4 миллиарда человек, то есть почти 70 процентов населения планеты. Десять лет назад этот показатель был вдвое меньше.

Поезд, лес и горы

Российские депутаты признались «Парламентской газете», что полностью отказаться от интернета даже на короткое время для них почти невыполнимая задача: надо постоянно находится в новостной повестке и коммуницировать с коллегами.

«Я не представляю, как можно убрать телефон и сделать это безболезненно, учитывая все запущенные процессы, — признался депутат Госдумы ОлегОлег Нилов. — Жизненный ритм, контроль, постоянное нахождение на связи приучает организм, мозг к определенному состоянию. Даже когда наступает выходной и появляется возможность отдохнуть без интернета, возникает чувство определенного дискомфорта».

Отключиться от интернета все же иногда получается, но чаще это происходит из-за сложившихся условий, рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман:

«Такие дни у меня бывают разве что, когда я нахожусь в поезде. Там я обычно полностью отключаю связь и стараюсь воспользоваться высвободившимся временем, чтобы выспаться. Также я вне интернета, когда нахожусь на собраниях или веду публичные беседы. Все остальное время я на связи и в интернете, ведь это часть моей работы».

Депутату Бийсултану Хамзаеву спрятаться от всемирной паутины помогают родные кавказские горы.

«Такие дни в году бывают, когда я нахожусь в горах или где-нибудь в лесу», — рассказал он и добавил: «Это суперполезно для более устойчивой психики».

А это, на секундочку, мнение бывшего проректора Московского института психоанализа.

А вот главе Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, чтобы отказаться от интернета, достаточно прийти домой, где его ждут дети.

«Они просят провести с ними один день или хотя бы несколько часов», — рассказал депутат. День без интернета он поддерживает, так как периодически отключать мозги все-таки надо: «Надо чаще находиться не под внешним влиянием, чтобы осмыслить ситуацию, предложения».

Если убрать гаджет в сторону надолго не получается, то это можно сделать в течение дня, если посещать спортзал или бассейн. Такой способ цифрового детокса выбрал член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин:

«С учетом постоянной работы сложно весь день не использовать информационные технологии, но при этом на протяжении дня во время встреч с близкими, а также занятий спортом, получается ограничить себя от цифровой жизни».

Соблюсти традиции Дня без интернета призвал и замглавы Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов — он уверен, что привычка жить реальной жизнью сама по себе способна изменить человека в положительную сторону:

«Мы как наркоманы с этим интернетом. Не можем без него. Цифровой детокс людям нужен обязательно. Я 28 января с удовольствием присоединюсь. У меня часто бывал цифровой детокс, когда я год служил в СВО. Там такой детокс, вообще связи не было», — добавил он.

Вред общения большим пальцем

Частое использование гаджета и даже просто его нахождение в одной комнате с человеком негативно влияет на концентрацию внимания и качество мышления, сказал «Парламентской газете» бизнес-тренер, кандидат психологических наук Сергей Кузин. По его мнению, идея временного отказа от смартфона очень полезна для психического здоровья человека.

«Проводились эксперименты, которые показали, что даже во время экзаменов люди, у которых телефон просто лежал на парте, соображали хуже, чем те, у кого телефон был в соседней комнате. То есть присутствие гаджета смещает фокус внимания на него и рассеивает человека, даже если он в нем не сидит», — привел пример эксперт.

По его словам, гаджет в руках негативно влияет на концентрацию внимания, качество мышления, качество работы и общения.

«Большой палец — это то, чем сейчас люди общаются. Телефон обкрадывает не только профессиональную жизнь, но и личную, ведет к разобщению между людьми, даже внутри семьи. Поэтому я целиком поддерживаю этот день», — резюмировал Кузин.

Нецифровой досуг

Помимо того, что День без интернета рекомендуется провести с семьей или друзьями, можно поискать приуроченные к этому событию мероприятия, которые проводятся во многих городах страны. Так, например, в Дубранивском доме культуры для детей пройдет познавательная беседа «Без Интернета мы не скучаем», а в поселке Ленинское Кировской области — развлекательная программа «Мы offline».