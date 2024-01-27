Диетолог рассказал, как можно похудеть навсегда

Диетолог Кабанов рассказал, как можно похудеть навсегда
Соблюдать диеты временно не имеет смысла, ведь после возвращения к обычному рациону, возвращается и вес. Врач предлагает составить рацион так, чтобы его можно было соблюдать всегда.
Диетолог, замглавы АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, как можно похудеть так, чтобы лишний вес больше не вернулся.
Те, кто придерживался диеты, наверняка замечали, что после возвращения к обычному питанию вес тоже возвращался. Кабанов отметил, что причина лишнего веса часто кроется в переедании, но иногда к нему приводят гормональные сбои и нарушение обмена веществ, передает «АиФ».
Если причина все же в еде, то нужно составить такой рацион, который получится соблюдать постоянно, а не временно. В первую очередь Кабанов советует избавиться от сахара в напитках и от газировки, делать это нужно постепенно. Также стоит сократить потребление мяса и молочных продуктов, отказаться от алкоголя.
Вместо этого врач предлагает есть больше растительной пищи, в том числе орехи, бобовые и злаки, - в такой еде много полезных для сердца, сосудов, мозга и желудка веществ.
Если удастся придерживаться сбалансированной диеты постоянно, то лишний вес не вернется.
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