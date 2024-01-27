Диетолог рассказал, как можно похудеть навсегда

Соблюдать диеты временно не имеет смысла, ведь после возвращения к обычному рациону, возвращается и вес. Врач предлагает составить рацион так, чтобы его можно было соблюдать всегда.

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Диетолог, замглавы АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, как можно похудеть так, чтобы лишний вес больше не вернулся.

Те, кто придерживался диеты, наверняка замечали, что после возвращения к обычному питанию вес тоже возвращался. Кабанов отметил, что причина лишнего веса часто кроется в переедании, но иногда к нему приводят гормональные сбои и нарушение обмена веществ, передает «АиФ».

Если причина все же в еде, то нужно составить такой рацион, который получится соблюдать постоянно, а не временно. В первую очередь Кабанов советует избавиться от сахара в напитках и от газировки, делать это нужно постепенно. Также стоит сократить потребление мяса и молочных продуктов, отказаться от алкоголя.

Вместо этого врач предлагает есть больше растительной пищи, в том числе орехи, бобовые и злаки, - в такой еде много полезных для сердца, сосудов, мозга и желудка веществ.

Если удастся придерживаться сбалансированной диеты постоянно, то лишний вес не вернется.