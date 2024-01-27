4 правила питания студентов при высоких учебных нагрузках

Число студентов, имеющих проблемы со здоровьем, постоянно растет. Немалую роль в этом сыграло неправильное питание, ведь молодые люди часто предпочитают полноценным обедам перекусы сладким и фастфуд.

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«Как показывает статистика, количество больных студентов за последнее время увеличилось на 25%. С одной стороны, мало школьников, которые поступают в вузы абсолютно здоровыми. С другой — студенчество тоже не добавляет здоровья. Это и проблемы со зрением, и с осанкой, и желудочно-кишечным трактом», – рассказал «АиФ» руководитель лаборатории возрастной нутрициологии ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.

Первое правило здорового питания для студентов – на завтрак должно приходиться 20% энергии. При этом еда должна быть горячей и содержать сложные углеводы. На перекусы в течение дня можно взять что-нибудь молочное или кисломолочное и дополнить это батончиком мюсли.

Питаться нужно разнообразно, поэтому блюда на вечер лучше придумать заранее. Обязательно должны быть овощи. Еще одно важное правило – прием витаминов. За месяц до экзаменов можно принимать омега-3 жирные кислоты для поддержки работы мозга.

По мнению нутрициолога Анастасии Ломакиной-Румянцевой, зимой лучше не забывать о еде, которая содержит витамин D. Россияне могут восполнить его дефицит блюдами с лососем, горбушей и селедкой, сообщает «Росбалт».