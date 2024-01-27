Применение специй позволяет использовать меньше соли и масла при приготовлении пищи. А это, в свою очередь, может быть полезно при высоком уровне холестерина. «Специи содержат уникальные биологически активные соединения на растительной основе, которые могут снижать уровень холестерина, усиливать кровоток и даже помогать поддерживать уровень сахара в крови», — рассказал диетолог Рене Корчак изданию Eating Well. А специей № 1 для снижения высокого уровня холестерина по праву считается корица.

Доказано, что корица помогает снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом, но при том, что высокий уровень холестерина часто ассоциируется с высоким уровнем глюкозы, пряность будет полезна и для снижения его уровня. Кроме того, она обладает противовоспалительными свойствами, и использовать ее в качестве заменителя жиров, сахара и соли будет полезно для сердца.

Согласно статье 2022 года, опубликованной в Journal of Functional Foods, корица содержит такие биологически активные соединения, как катехины и процианидины, которые могут оказывать антиоксидантное и противовоспалительное действия на организм. При этом, какой бы полезной специя ни была, специалисты отмечают, что важно улучшать образ жизни комплескно. Одной приправе справиться с плохим холестерином будет не под силу.