В Роспотребнадзоре рассказали, сколько мяса нужно есть в неделю

Мясо – важный компонент рациона здорового человека и источник животного белка, витаминов и микроэлементов.

Эксперты утверждают, что каждый вид мяса полезен по-своему, а норма потребления рассчитывается индивидуально. В среднем нужно съедать 148 г в день или 1-2 полноценные порции в неделю. Это позволит снизить риски возникновения дефицита железа и анемии.

Отказываться от мяса полностью эксперты не рекомендуют: животный белок – основой структурный элемент всех тканей человеческого организма. Соотношение растительного и животного белка в норме должно быть равно, главное их чередовать: рыба, мясо, птица, бобовые, сыр, яйца, орехи.

Баранина, несмотря на жирность, относится к диетическим продуктам. В ней мало калорий и на 30 % меньше холестерина, чем в свинине.

Говядина и телятина помогают нормализовать уровень кислотности желудка, быстро перевариваются и усваиваются. Их лучше всего тушить, запекать, делать суфле и котлеты. В качестве гарнира отличным вариантом станут овощи.

Свинина помогает процессу пищеварения за счет содержания витаминов, предотвращающих развитие колитов, диареи, атонии кишечника. Также она полезна при нарушениях работы нервной системы и является профилактикой стрессовых состояний. Мясо рекомендуется запекать, тушить или отваривать.

Регулярное употребление курицы может негативно сказаться на здоровье: в ней мало железа и может возникнуть анемия.