Диетолог рассказала о пользе популярного лакомства для пожилых людей

«Если мы говорим о миндальной халве, то в ней много магния, который необходим для костной системы, он успокаивает и понижает давление, что также очень важно для людей старшего возраста», – резюмировала диетолог, предупредив при этом, что людям с инсулинорезистентностью, диабетом и лишним весом лучше отказаться от продукта.