Диетолог рассказала о пользе популярного лакомства для пожилых людей
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе одного очень популярного лакомства для пожилых людей.
По её словам, речь идёт о халве, которая содержит полезные вещества, необходимые для поддержания здоровья, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».
При этом специалист отметила, что халва бывает подсолнечная, арахисовая, льняная, миндальная и кунжутная. Во всех этих видах содержится клетчатка, помогающая подкармливать полезные бактерии в кишечнике пожилых людей и улучшает его работу.
«Подсолнечная халва особенно богата витамином E, – пояснила Соломатина. – Это антиоксидант, витамин молодости, который тормозит старение, препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний».
Арахисовая халва, отметила врач содержит много кремния, который необходим для здоровья костей, зубов, кожи, сухожилий и хрящей.
Кунжутная – богата кальцием, а халва из льняного семени – жирными кислотами (омега-3), оказывающими противовоспалительное и противохолестериновое действие, а также укрепляющие сердце и участвующие в формировании клеточных мембран.
«Если мы говорим о миндальной халве, то в ней много магния, который необходим для костной системы, он успокаивает и понижает давление, что также очень важно для людей старшего возраста», – резюмировала диетолог, предупредив при этом, что людям с инсулинорезистентностью, диабетом и лишним весом лучше отказаться от продукта.
Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Соломатина назвала уникальный продукт, который может заменить мясо.