Эксперт объяснил, можно ли спать рядом со смартфоном

Несмотря на то, что смартфоны излучают волны даже в режиме ожидания, сон рядом с ними не несет опасности для человека. Об этом сообщил генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

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Специалист отметил, что все смартфоны обладают сертификатами, подтверждающими их безопасность. Поэтому считается, что они не наносят вреда здоровью человека. Телефоны постоянно поддерживают канал связи с базовой станцией, чтобы своевременно оповещать о поступлении сообщения или звонка. Поэтому их излучение не зависит от способа использования.

— Уровень радиоэлектронного излучения не несет каких-то рисков для здоровья, — цитирует Раевского портал «Москва 24».

Существуют распространенные мифы, согласно которым вред здоровью может наносить часто используемая бытовая техника. Якобы микроволновые печи и смартфоны могут спровоцировать развитие рака, а индукционные плиты — разрушить нервную систему. Популярные заблуждения опровергли врачи.