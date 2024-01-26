Эксперт объяснил, можно ли спать рядом со смартфоном

Эксперт Раевский объяснил, можно ли спать рядом со смартфоном
Несмотря на то, что смартфоны излучают волны даже в режиме ожидания, сон рядом с ними не несет опасности для человека. Об этом сообщил генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Специалист отметил, что все смартфоны обладают сертификатами, подтверждающими их безопасность. Поэтому считается, что они не наносят вреда здоровью человека. Телефоны постоянно поддерживают канал связи с базовой станцией, чтобы своевременно оповещать о поступлении сообщения или звонка. Поэтому их излучение не зависит от способа использования.
— Уровень радиоэлектронного излучения не несет каких-то рисков для здоровья, — цитирует Раевского портал «Москва 24».
Существуют распространенные мифы, согласно которым вред здоровью может наносить часто используемая бытовая техника. Якобы микроволновые печи и смартфоны могут спровоцировать развитие рака, а индукционные плиты — разрушить нервную систему. Популярные заблуждения опровергли врачи.
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