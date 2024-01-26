Шпинат и морская рыба предотвращают заболевания глаз

Офтальмолог и офтальмохирург Виктор Борзых утверждает, что хотя ни одна диета не может улучшить зрение, некоторые продукты могут помочь поддерживать здоровье глаз и предотвращать развитие заболеваний. Он перечислил наиболее полезные продукты для зрения. Борзых подчеркнул, что для сохранения остроты зрения важно правильное питание и избегание обезвоживания организма. Он также отметил, что некоторые продукты содержат наибольшее количество ценных для глаз витаминов и веществ.

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Морская рыба (лосось, тунец, сардины) является богатым источником докозагексаеновой кислоты, которая является ключевым компонентом сетчатки глаза. Шпинат и листовые зеленые овощи благодаря антиоксидантам в составе защищают ткани глаза от повреждения свободными радикалами и снижают вредное воздействие синего света. Черника, голубика и малина содержат много витамина C, который укрепляет стенки глазных сосудов и необходим для кровоснабжения сетчатки.

Коктейль полезных веществ содержится в яйцах, богатых лютеином, витаминами А, Е и цинком. Семена и орехи также являются источниками витамина Е и цинка, а также жирных кислот Омега-3, которые улучшают кровообращение.