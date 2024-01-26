Эксперт: в России чаще диагностируют ожирение благодаря большей настороженности врачей

На увеличение количества поставленных диагнозов "ожирение" у россиян повлиял рост настороженности врачей в отношении этого заболевания. Такое мнение ТАСС высказала главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

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Согласно сборнику Росстата "Здравоохранение в России - 2023", по итогам 2022 года в России выявили более 419 тыс. новых случаев ожирения. В 2020 году врачи поставили почти 372 тыс. таких диагнозов, в 2021 году - более 383 тыс.

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"Однозначно увеличилась настороженность врачей в отношении этого диагноза, а своевременное выявление и диагностика ожирения являются залогом <…> повышения эффективности программ по профилактике развития заболевания и его осложнений. Поскольку уже давно наблюдается увеличение числа людей, имеющих избыточную массу тела, Минздрав и ведущие специалисты российского здравоохранения подчеркивают необходимость обязательного измерения таких антропометрических показателей, как масса тела, рост и окружность талии. Эти измерения необходимы для расчета индекса массы тела, который дает возможность не пропустить и своевременно установить диагноз "ожирение", - сказала Стародубова.

Если буквально 10 лет назад в целях экономии времени врач попросту мог записать вес пациента с его слов, то сегодня такой подход недопустим, поскольку исследования показали, что пациенты, как правило, называют заниженные цифры, которые гораздо меньше реальной массы тела. Приведенные Росстатом данные свидетельствуют о том, что врачи стали чаще ставить диагноз "ожирение", считает Стародубова. В России действительно стало много людей с избыточной массой тела и ожирением, добавила она.

"Увеличилось и число детей с этим заболеванием. Если еще 10-20 лет назад мы могли говорить о том, <…> что детское ожирение в принципе для нашей страны нехарактерно <…>, то сейчас мы наблюдаем значительное увеличение доли детей с ожирением. И самая чувствительная группа риска здесь - подростки, поскольку согласно проводимому нами мониторингу первичной обращаемости по поводу ожирения на протяжении многих лет наблюдается выраженный скачок именно в этой группе", - пояснила врач.