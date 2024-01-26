Моржевание: польза и вред

Практика моржевания, которая заключается в купании в холодной воде, пользуется популярностью среди россиян, особенно в зимнее время.

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Однако, насколько безопасны эти занятия? Эксперт телемедицинских консультаций портала Arimed Екатерина Курбатова рассказала изданию Pravda.Ru о пользе и возможных рисках моржевания.

Среди возможных плюсов этой процедуры:

Укрепление иммунной системы: Контакт с холодной водой может улучшить кровообращение и активизировать иммунную систему, что способствует повышению устойчивости к инфекциям.

Улучшение настроения: Занятия в холодной воде могут способствовать выделению эндорфинов, естественных анальгетиков и антидепрессантов, улучшая настроение и снижая стресс. Повышение энергии и сосредоточенности:

Контакт с холодной водой может активизировать нервную систему, повышая уровень энергии и улучшая концентрацию.

Но есть и потенциальные риски моржевания, которыми ни в коем случая нельзя пренебрегать:

Гипотермия: Долгое пребывание в холодной воде может вызвать потерю тепла и гипотермию, что особенно опасно для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Риск травмы: Вход в холодную воду может быть шоковым, особенно для неподготовленного организма, что может привести к травмам.

Повышенное кровотечение: Воздействие холодной воды на сосуды может увеличить давление и вызвать кровотечение у людей с нарушениями свертываемости крови.

Важно помнить, что перед занятиями моржеванием следует проконсультироваться с врачом, особенно для тех, у кого есть здоровенные проблемы.