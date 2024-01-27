Названы опасности калиевой диеты

Врачи в Подмосковье спасли пожилую женщину, которая занималась самолечением. 69-летняя пенсионерка без назначения врача перешла на рацион, обогащенный калием, сообщает «360».

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В течение трех месяцев женщина часто употребляла богатые калием продукты (курагу, рыбу, бобы, отруби) и вдобавок принимала калиесодержащие препараты. В результате содержание данного микроэлемента в организме в несколько раз превысило норму, и ей потребовалась медицинская помощь. Пенсионерку госпитализировали с жалобами на нарушения сердечного ритма, тяжесть и судороги в ногах.

Женщине провели терапию и через 10 дней выписали с нормальными анализами. Но такие эксперименты могут закончиться гораздо хуже. Калий нельзя принимать без наблюдения врача, поскольку при переизбытке этого вещества из организма активно выводится вода. Вследствие этого развивается гипотония (низкое давление), которая приводит к ухудшению самочувствия и обморокам. Также выводятся кальций и магний, что грозит судорогами и проблемами в работе сердца.

Медики рассказали, что калиевые диеты могут быть рекомендованы при сердечно-сосудистых заболеваниях, так как снижают артериальное давление и нагрузку на миокард. Но их назначают только по медицинским показаниям.