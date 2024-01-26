Невролог предупредила о негативном влиянии чипсов и газировки на мозг

Невролог Елена Сурская рассказала, что быстрые углеводы, которые содержатся в чипсах и сладких газировках, вредны для мозга.

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Сурская отметила, что для работы мозгу действительно необходима глюкоза, которая не запасается в организме, а поступает туда из углеводов в той пище, которую потребляет человек. Однако углеводы могут быть как полезными, которые содержатся, например, в овощах, крупах и орехах, так и вредными, поступающими в организм вместе с подсластителями в газировке и сладостях, а также в чипсах.

"Плохие" углеводы, по словам специалиста, создают избыток концентрации глюкозы в крови, что вызывает краткосрочный всплеск активности, а затем ее значительное падение, за которым следуют усталость и чувство голода.

Помимо этого, эксперт отметила, что переизбыток глюкозы вреден для мозга и ведет к снижению памяти и концентрации, вследствие чего человек может становиться более раздражительным.