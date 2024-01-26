Невролог предупредила о негативном влиянии чипсов и газировки на мозг

Невролог Сурская предупредила о негативном влиянии чипсов и газировки на мозг
Невролог Елена Сурская рассказала, что быстрые углеводы, которые содержатся в чипсах и сладких газировках, вредны для мозга.
Сурская отметила, что для работы мозгу действительно необходима глюкоза, которая не запасается в организме, а поступает туда из углеводов в той пище, которую потребляет человек. Однако углеводы могут быть как полезными, которые содержатся, например, в овощах, крупах и орехах, так и вредными, поступающими в организм вместе с подсластителями в газировке и сладостях, а также в чипсах.
"Плохие" углеводы, по словам специалиста, создают избыток концентрации глюкозы в крови, что вызывает краткосрочный всплеск активности, а затем ее значительное падение, за которым следуют усталость и чувство голода.
Помимо этого, эксперт отметила, что переизбыток глюкозы вреден для мозга и ведет к снижению памяти и концентрации, вследствие чего человек может становиться более раздражительным.
Сурская порекомендовала заменить продукты, содержащие быстрые углеводы, на те, из которых организм может освобождать глюкозу медленно, например, рыбу, нежирное вареное мясо, кисломолочные продукты. Также она посоветовала высыпаться, об этом эксперт рассказала в беседе с изданием "Аргументы и факты".