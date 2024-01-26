Самым опасным видом жиров для организма являются трансжиры. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

По ее словам, продукты, содержащие такой вид жиров, следует исключить из своего рациона. К ним относится фаст-фуд, сдоба, шоколадная и ореховая паста, а также бульонные кубики. В то же время не следует отказываться от других жиров, так как их дефицит может вызвать гормональные нарушения, ухудшение состояния кожи и нехватку витаминов.

Самыми полезными считаются ненасыщенные жиры омега-3 и омега-6 — они снижают риск развития диабета второго типа. Омега-3 организм получает из жирной морской рыбы — лосося, тунца или скумбрии. Омега-6 же содержится в авокадо, оливковом масле и арахисе. Тем не менее, в чрезмерном количестве такие продукты могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, передает слова диетолога aif.ru.

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов назвал два опасных для сердца и поджелудочной масла.