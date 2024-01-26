Врачи рассказали, как в 80 сохранить активность 30-летнего

В возрасте 80 лет вполне возможно сохранить такую активность, как в молодости, однако для этого следует соблюдать несколько простых правил. Об этом рассказал кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!».

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По его словам, существует тест, который позволит оценить работу мозга людей в возрасте. Так, необходимо встать со стула, за 12 секунд пройти вперед, развернуться, вернуться назад и снова сесть на место. Расстояние, которое надо преодолеть, — около трех метров.

— Кроме того, обязательно надо следить за своим давлением. Выяснилось, что повышение артериального давления на 10 миллиметров ртутного столба снижает умственные способности примерно на 9–10 процентов. Чем выше давление, тем больше риск потерять разум в старости, — добавил специалист.

Для сохранения ясности ума в пожилом возрасте очень полезно развивать мелкую моторику — шитье, вязание, работы в саду. Дополнительно следует смотреть за своим уровнем сахара в крови, так как его переизбыток портит сосуды, которые идут и к мозгу.