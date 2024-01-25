Названы продукты, которые улучшат работу щитовидной железы

«В продуктах с йодом содержится такое количество этого элемента, которое будет поддерживать функции щитовидной железы. При этом йод из продуктов при умеренном их употреблении не оказывает никакого отрицательного влияния. То есть для того, чтобы получить токсическую дозу, надо съедать несколько килограммов продукта, что вряд ли кому-то под силу», — заключил Кондрахин.