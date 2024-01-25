Врач объяснила, как избавиться от отеков по утрам

Избежать отеков помогут продукты с животным белком в рационе питания. При этом важно соблюдать их грамотное усвоение. В частности, учитывать кислотность желудка, влияние ферментов поджелудочной железы и желчеотделения.

© СОВА

Также необходимо устранить гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы) и анемию (нехватка эритроцитов и гемоглобина крови). Дополнительно следует контролировать потребление соли и углеводов.

Еще одна причина отечности – дисбаланс мышечного и сосудистого тонуса. Специалист рекомендует выполнять лимфодренажные упражнения, техники и процедуры. Например, сто прыжков на пятках.

В День студента эксперты назвали пять правил здорового питания молодежи.