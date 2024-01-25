Нутрициолог Елена Свиридова рассказала о простых шагах, которые помогут отказаться от заедания стресса. Она также рассказала, какие витамины помогут успокоить нервы.

«Если рука тянется за крекером спустя полчаса после плотного приема пищи, речь идет именно о желании заглушить стресс. Такие перекусы нужно научиться вычленять и исключать», – отметила врач.

Елена Свиридова добавила, что для борьбы с такими хаотичными перекусами необходимо добавить в рацион натуральные продукты с «антистрессовым эффектом». Лучше всего стабилизируют нервную систему магний, фолиевая кислота, а также витамины группы B.

Выбор продуктов с этими элементами очень большой, поэтому каждый сможет найти себе что-то по вкусу. Среди самых популярных нутрициолог назвала шпинат, гречку, бананы и орехи. Кроме того, они содержатся в большом количестве в молочных продуктах.

Также нужно нанести «удар» по желанию организма выполнять повторяющиеся механические действия в периоды стресса. К такой работе относится, например, монотонное поедание каких-либо закусок. Чтобы отвлечь руки от еды, врач советует просто взять ручку и что-то рисовать в блокноте, передает Life.ru.