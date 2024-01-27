Некоторые факторы вредят здоровью мозга. Среди них недостаток сна, стресс, нездоровое питание. Эксперты назвали напитки, которые тоже негативно сказываются на состоянии важного органа.

Алкоголь. Это, пожалуй, самый большой враг мозга. Даже бутылка пива или бокал вина в день уменьшает объём органа, и урон увеличивается с каждым дополнительным стаканом в день. Чем больше человек потребляет алкоголя, том сложнее ему обрабатывать и запоминать информацию.

Сладкие безалкогольные напитки. Газировки, смузи и соки из магазина могут привести к проблемам с памятью. Фруктоза, содержащаяся во многих таких напитках, поражает определённые части мозга.