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Окулист Кац посоветовал носить солнечные очки даже зимой

Окулист Кац посоветовал носить солнечные очки даже зимой. Все знают, что летом в солнечный день лучше не выходить из дома без тёмных очков. Однако такой аксессуар пригодится и зимой, чтобы у вас не развилась снежная слепота. Особенно подвержены ей те, кто долго находится в заснеженных местах, — горнолыжники, любители зимней рыбалки и тому подобного. Что такое снежная слепота и как её вылечить, рассказал офтальмолог DocMed Михаил Кац.

Окулист посоветовал носить солнечные очки даже зимой
© Секрет Фирмы

Снежная слепота (фотокератит) — это ожог роговицы и конъюнктивы из-за ультрафиолетовых лучей, которые отражаются от снега или льда, пояснил врач.

Самые частые симптомы снежной слепоты:

боль в глазах,

слезотечение,

покраснение,

затуманивание зрения,

головные боли.

Несмотря на пугающее название, это заболевание излечимо. Причём лечение у него довольно простое. Вот как лечат снежную слепоту:

  • капают слёзозаменители,
  • делают холодные компрессы,
  • принимают обезболивающее.

Но всё же чем лечить снежную слепоту, лучше всё-таки её предупредить. Защититься помогут обычные тёмные очки, сообщил Кац. Такие очки блокируют почти все ультрафиолетовые лучи. Если вы катаетесь в горах, стоит выбрать очки с категорией затемнения 3–4, посоветовал офтальмолог.

Все хотят как можно дольше сохранить хорошее зрение и при этом каждый день совершают одни и те же ошибки, которые его убивают. Вот 3 самые распространённые привычки, из-за которых мы начинам видеть хуже.

ЗОЖ
Михаил Кац
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