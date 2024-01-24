Окулист посоветовал носить солнечные очки даже зимой

Окулист Кац посоветовал носить солнечные очки даже зимой
Окулист Кац посоветовал носить солнечные очки даже зимой. Все знают, что летом в солнечный день лучше не выходить из дома без тёмных очков. Однако такой аксессуар пригодится и зимой, чтобы у вас не развилась снежная слепота. Особенно подвержены ей те, кто долго находится в заснеженных местах, — горнолыжники, любители зимней рыбалки и тому подобного. Что такое снежная слепота и как её вылечить, рассказал офтальмолог DocMed Михаил Кац.
Снежная слепота (фотокератит) — это ожог роговицы и конъюнктивы из-за ультрафиолетовых лучей, которые отражаются от снега или льда, пояснил врач.
Самые частые симптомы снежной слепоты:
боль в глазах,
слезотечение,
покраснение,
затуманивание зрения,
головные боли.
Несмотря на пугающее название, это заболевание излечимо. Причём лечение у него довольно простое. Вот как лечат снежную слепоту:
- капают слёзозаменители,
- делают холодные компрессы,
- принимают обезболивающее.
Но всё же чем лечить снежную слепоту, лучше всё-таки её предупредить. Защититься помогут обычные тёмные очки, сообщил Кац. Такие очки блокируют почти все ультрафиолетовые лучи. Если вы катаетесь в горах, стоит выбрать очки с категорией затемнения 3–4, посоветовал офтальмолог.
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