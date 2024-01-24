Гастроэнтеролог рассказала об опасности детокс-диет для печени

На самом деле, детокс-диеты и биологически активные добавки не помогают при очистке печени от токсинов. Об этом рассказала гастроэнтеролог Анастасия Феклистова.

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— Если вы действительно хотите помочь своей печени, то придерживайтесь здорового образа жизни: соблюдайте режим питания, следите за весом, занимайтесь физкультурой, — заявила она.

Врач пояснила, что печень не нуждается в дополнительной помощи для вывода токсичных веществ из организма. Она сама справляется с выполнением соответствующей функции, если нет серьезных заболеваний вроде цирроза.

Вред здоровью приносят также и разгрузочные дни, которые только приводят к сбоям работы организма, передает слова Феклистовой, NEWS.ru.

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