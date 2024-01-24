Россиян предупредили об опасности злоупотребления мороженым

Злоупотребление мороженым может вызвать развитие системного воспаления в организме, предупредил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. В разговоре с РИАМО специалист уточнил, что это происходит из-за «ожирения» внутренних органов на фоне потребления искусственных растительных жиров, которые многие производители добавляют в продукцию вместо натуральных.

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Высокий уровень потребления искусственных растительных жиров может вызывать развитие системного воспаления в организме. Происходит это из-за проблемы «ожирения» внутренних органов: печени, поджелудочной железы, — пояснил Белоусов.

Кроме того, чрезмерное употребление мороженого чревато развитием гепатита, панкреатита и приводит к фиброзным изменениям. Врач подчеркнул, что органы желудочно-кишечного тракта любят продукты комнатной температуры, поэтому холодное мороженое может вызвать их стресс. Из-за этого возникают диареи, запоры и нарушения перевариваемости.