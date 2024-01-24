Как правильно закаляться, рассказала врач

Закаливание укрепляет иммунитет, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и помогает справляться с метеозависимостью. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как правильно проводить эту процедуру, сообщает «Вечерняя Москва».

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По словам специалиста, чем чаще тренируются сосуды, тем быстрее они будут реагировать на внешние обстоятельства. При этом Чернышова рекомендует начинать закаляться постепенно, чтобы не вводить организм в состояние стресса.

По ее словам, сначала можно делать небольшие контрастные процедуры для кистей рук -поочередно опускать в горячую и холодную воду. После душа также можно ополоснуть прохладной водой стопы и икры.

Когда человек привыкнет к закаливанию рук и ног, можно добавить ополаскивание плечей и головы, отметила Чернышова.