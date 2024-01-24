Названы напитки, которые помогут снизить давление

«Можно выделить клюквенный морс, клюквенный отвар. Он обладает мочегонным действием, за счет чего тоже происходит снижение артериального давления. То есть мы, по сути, выводим лишнюю воду», — продолжил врач.

Помимо этого, по его словам, нормализовать давление можно с помощью напитков, в которых содержится калий и магний. Например, подойдет отвар из сухофруктов, для его приготовления можно использовать курагу или чернослив, заключил Арзамасцев.

Инфекционисты из Университета Флиндерса в Австралии по результатам мета-анализа до этого выяснили, что клюква, в том числе клюквенный сок, а также пищевые добавки с содержанием ягоды, снижает на 53% вероятность среди женщин развития инфекции мочевыводящих путей. По словам авторов исследования, клюква с давних времен используется в народной медицине как средство лечения цистита. Теперь у ученых есть научное основание, подтверждающее эффективность ягоды.