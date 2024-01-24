ВОЗ перечислила самые курящие страны мира

«Активное употребление сигарет поставило Россию на 19-е место рейтинга. В прошлом исследовании этот показатель был больше – 27,4 %. По прогнозу ВОЗ, в 2025 году курить будет 26,5 % населения нашей страны, а в 2030 году – 25,6 %», – отмечают в ВОЗ.

Больше всего этой вредной привычке в России подвержены мужчины (41,3 %). У женщин этот показатель составляет 14,5 %. Если рейтинговать страны по употреблению сигарет мужчинами, то Россия окажется на 12-м месте, а если женщинами – то на 39-м.