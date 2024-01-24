Диетолог Залетова рассказала о пользе чая с имбирём

Врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рекомендовала пить чай с имбирём для профилактики простуды и других заболеваний.

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«Считается, что имбирь обладает противовоспалительными свойствами как с точки зрения ротовой полости, так и с точки зрения всего желудочно-кишечного тракта», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила специалист, настой или чай из имбиря могут применяться при язвенной болезни, атеросклерозе, избыточной массе тела.

Залетова посоветовала начинать принимать имбирь со слабого раствора, с одной чашки в день.

«Если всё нормально и мы хотим получить максимальный эффект, то можно увеличивать и концентрацию имбиря в напитке, и частоту его применения», — заключила диетолог.