Мясников развеял популярные мифы о здоровье сердца

Врач-терапевт и телеведущий Александр Мясников рассказал в своей программе «О самом главном» на канале «Россия 1», каким мифам о сердце россияне верят чаще всего.

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По его словам, ошибочно думать, что абсолютно все жиры вредны для сердца. Например, растительные масла полезны. Они содержат омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Это может быть масло оливы, льняное и кунжутное масло. Аналогичную пищевую ценность имеет и качественная рыба, отметил медик.

От трансжиров стоит отказаться. Пальмовое масло, ненатуральные масла, канцерогены — все это засоряет организм и провоцирует онкологию, предупредил Мясников.

Следующий миф — думать, что сон на левом боку вреден для сердца.

Отсутствие болей не говорит об идеальном состоянии здоровья сердца. Бывают случаи, когда человека насмерть прихватил инфаркт, хотя ранее никаких предвестников не было. Человек мог просто не знать о состоянии сосудов, наличии тромбов и высоком холестерине в крови, заключил врач.