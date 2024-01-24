Диетолог Гинзбург: Дефицит клетчатки в рационе питания повышает риск развития рака толстой и прямой кишки
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Москве 24», к каким опасным для жизни возрастным заболеваниям может привести регулярный дефицит клетчатки в рационе питания.
Он пояснил, что пищевые волокна необходимы организму, поскольку не только улучшают работу ЖКТ и состояние микрофлоры кишечника, но и нормализуют обмен холестерина.
«Клетчатка снижает вероятность рака толстой и прямой кишки, замедляет развитие атеросклероза, сахарного диабета и других заболеваний», - объяснил диетолог.
Ранее Гинзбург рекомендовал ограничить потребление картофеля, который содержит быстрые углеводы, вредно влияющие на здоровье человека.