Дефицит клетчатки в рационе питания повышает риск развития рака толстой и прямой кишки

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Москве 24» , к каким опасным для жизни возрастным заболеваниям может привести регулярный дефицит клетчатки в рационе питания.

Он пояснил, что пищевые волокна необходимы организму, поскольку не только улучшают работу ЖКТ и состояние микрофлоры кишечника, но и нормализуют обмен холестерина.