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Диетолог Гинзбург: Дефицит клетчатки в рационе питания повышает риск развития рака толстой и прямой кишки

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Москве 24», к каким опасным для жизни возрастным заболеваниям может привести регулярный дефицит клетчатки в рационе питания.

Дефицит клетчатки в рационе питания повышает риск развития рака толстой и прямой кишки
© Runews24

Он пояснил, что пищевые волокна необходимы организму, поскольку не только улучшают работу ЖКТ и состояние микрофлоры кишечника, но и нормализуют обмен холестерина.

«Клетчатка снижает вероятность рака толстой и прямой кишки, замедляет развитие атеросклероза, сахарного диабета и других заболеваний», - объяснил диетолог.

Ранее Гинзбург рекомендовал ограничить потребление картофеля, который содержит быстрые углеводы, вредно влияющие на здоровье человека.

ЗОЖ
Михаил Гинзбург