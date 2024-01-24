Причины ночных пробуждений назвала сомнолог

Большинство людей страдают от внезапных ночных пробуждений, после чего утром они чувствуют себя подавленными. Врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова рассказала о причинах ночных пробуждений.

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Первая причина, которую назвала эксперт, – свет, шум, холод или духота в комнате. Она отметила, что порог пробуждения человека зависит от стадии сна. Первая считается самой легкой, поэтому люди могут проснуться от любого шума, света или изменения температуры. По словам Сурненковой, в помещении должно быть темно, комфортно, прохладно и тихо.

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Следующая причина – тревога. Врач назвала проблемы со сном одним из наиболее распространенных симптомов тревожного расстройства. Так человек может пробудиться от учащенного сердцебиения или ночных кошмаров. Помимо этого, прием спиртосодержащих напитков тоже влияет на ночные пробуждения, так как алкоголь способен по-разному влиять на стадии сна. Чтобы избежать данной проблемы, нужно не употреблять спиртное за три часа до сна, чтобы оно переработалось в организме.

Четвертая причина, по мнению сомнолога, – апноэ во сне. Данное расстройство замедляет или останавливает дыхание, когда человек спит. Сурненкова отметила, что у людей с синдром обструктивного апноэ сильно расслабляются мышцы горла во сне. Это приводит к сужению дыхательных путей и падению уровня кислорода.

Гиперактивная щитовидная железа тоже способствует неожиданному пробуждению. Она, как сообщила врач, контролирует функцию нескольких других органов, когда сверхактивна (гипертиреоз). В это время вырабатывается большое количество гормона тироксина, который способен оказывать волновое воздействие на многие системы организма. Шестая причина – переедание перед сном. Согласно данным, одной из причин пробуждений может стать кислотный рефлюкс, когда желудочная кислота попадает в горло, после чего появляется ночная изжога. Однако голодание перед сном тоже может привести к ночному пробуждению, сообщает Life.ru.

Последняя причина – синдром беспокойных ног, когда человек ощущает в нижних конечностях пульсацию, зуд, боль, тянущее движение или ползание мурашек. Как заявила врач, такой симптом может проявляться у людей с дефицитом дофамина, который необходим мышцам для правильной работы, или при нехватке железа.