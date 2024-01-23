Диетолог рассказала, как сделать пироги полезными

Для любителей выпечки, которые хотят еще сберечь здоровье, есть решение – сделать ее полезной. Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Марьяна Джутова назвала игредиент, который сделает любой пирог полезнее.

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«Фрукты и ягоды содержат витамины, минералы, пищевые волокна и антиоксиданты, которые могут придать пирогу дополнительную пользу для здоровья», – отметила диетолог.

По словам Джутовой, антиоксиданты помогают в борьбе со свободными радикалами в организме. Правда, некоторые полезные свойства фруктов и ягод при приготовлении пирога могут уменьшаться из-за обработки и нагревания. Однако значительная часть витаминов и минералов сохраняется, делая фруктовый пирог полезным, передает РИАМО.