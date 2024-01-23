Назван способ избавиться от храпа за три ночи

Чтобы избавиться от храпа или снизить его интенсивность, нужно по 30 секунд в день шевелить языком, рассказал сомнолог Мартин Сили. Упражнение для избавления от храпа он раскрыл в беседе с изданием Mirror.

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Сили рассказал, что для борьбы с храпом перед сном нужно закрыть рот и двигать языком сначала десять раз в одном направлении, потом десять раз в другом, а после этого — десять раз в третьем направлении.

По словам Сили, 59 процентов его пациентов чувствуют облегчение уже после трех ночей использования этого способа