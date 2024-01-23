Врач назвал ежедневную норму потребления белка
Белок жизненно необходим человеку для нормального функционирования организма. Поэтому он обязательно должен присутствовать в рационе питания человека. О том, сколько нужно употреблять белка, рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов.
«Многие удивляются когда видят, что я съедаю по шесть яиц за один завтрак. Наверное, моим идеальным завтраком было бы яйцо страуса. На самом деле очень у многих наблюдается дефицит белка», - говорит доктор.
По его словам, хорошим считается уровень белка при показателе выше 75 г/л. Еще лучше, если эта цифра выше 78 г/л. В случае, если человек ведет малоподвижный образ жизни, то будет достаточно 1 грамма белка на 1 килограмм массы тела в день. Если же вы спортсмен, много двигаетесь или беременны, то нужно от 1,5 до 2 граммов белка на килограмм веса в сутки.
Чтобы получить нужное количество белка, его нужно включать во все три основных приема пищи — на завтрак, в обед и на ужин. Следует помнить, что 100 граммов курицы — это не столько же белка, а всего около 20 граммов. В одном яйце, вопреки заблуждениям, всего 5 граммов белка.
Поступающий в организм белок должен быть разным — как растительным, так и животным. Понять, что происходит у вас с содержанием белка, поможет анализ. Если показатель будет меньше 70, то это очень плохо. Это удар по вашим волосам, коже и всей энергии организма. Врач рекомендует своим пациентам дополнительно употреблять протеин, который содержит 80 граммов белка на 100 граммов смеси.
«Можно использовать костный бульон, как источник аминокислот для коллагена. Он не пойдёт прямиком в суставы, волосы и ногти, а все равно распадется на аминокислоты. Организм сам решит - в какие органы и ткани ему нужнее направить строительный белок- материал. Но будьте внимательны, избыток белка в рационе тоже вреден для пациентов с больными почками», - заключает доктор Абакумов.