Врач назвал ежедневную норму потребления белка

Белок жизненно необходим человеку для нормального функционирования организма. Поэтому он обязательно должен присутствовать в рационе питания человека. О том, сколько нужно употреблять белка, рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов.

«Многие удивляются когда видят, что я съедаю по шесть яиц за один завтрак. Наверное, моим идеальным завтраком было бы яйцо страуса. На самом деле очень у многих наблюдается дефицит белка», - говорит доктор.

По его словам, хорошим считается уровень белка при показателе выше 75 г/л. Еще лучше, если эта цифра выше 78 г/л. В случае, если человек ведет малоподвижный образ жизни, то будет достаточно 1 грамма белка на 1 килограмм массы тела в день. Если же вы спортсмен, много двигаетесь или беременны, то нужно от 1,5 до 2 граммов белка на килограмм веса в сутки.

Чтобы получить нужное количество белка, его нужно включать во все три основных приема пищи — на завтрак, в обед и на ужин. Следует помнить, что 100 граммов курицы — это не столько же белка, а всего около 20 граммов. В одном яйце, вопреки заблуждениям, всего 5 граммов белка.

Поступающий в организм белок должен быть разным — как растительным, так и животным. Понять, что происходит у вас с содержанием белка, поможет анализ. Если показатель будет меньше 70, то это очень плохо. Это удар по вашим волосам, коже и всей энергии организма. Врач рекомендует своим пациентам дополнительно употреблять протеин, который содержит 80 граммов белка на 100 граммов смеси.