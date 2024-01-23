Защитит от простуды и инсультов: специалисты рассказали о пользе клюквы

В ягоде можно найти витамины С, РР, К, В1 и В2, множество органических кислот, микро- и макроэлементов, а также ряд других полезных веществ.

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По словам специалистов проекта здоровое-питание.рф, особенно важно пить морс и компот из клюквы для защиты от простуды, коронавируса и пиелонефрита, а также для поддержания иммунитета.

Эксперты добавили:

- Вещества, содержащиеся в ягодах клюквы, полезны для сердечно-сосудистой системы. Их регулярное употребление способствует укреплению стенок сосудов, снижению уровня холестерина в крови и препятствуют образованию тромбов, тем самым снижая риск развития инсультов головного мозга.

Они подчеркнули, что клюква улучшает аппетит и работу пищеварения. Ягода имеет и слабое мочегонное действие. А варенье из нее предотвращает появление и развитие авитаминозов.

Но специалисты напомнили:

- Людям, страдающим язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом с повышенной кислотностью, лучше воздержаться от употребления ягод клюквы. Стоит помнить, что клюквенный сок агрессивно воздействует на эмаль зубов. После напитков или блюд, содержащих клюкву, рекомендуется прополоскать полость рта и почистить зубы.

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