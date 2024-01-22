Гинеколог назвала необходимые обследования перед планированием беременности

Перед наступлением беременности женщине следует пройти обширное обследование.

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Каких специалистов необходимо посетить будущей матери, «Вечерней Москве» рассказала заслуженный врач России, главный врач ГКБ имени В. В. Виноградова, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Ольга Шарапова.

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По словам медика, женщине необходимо:

провести УЗИ органов малого таза и молочных желез;

сдать мазок на цитологию и ИППП;

анализ мочи на бессимптомную бактериурию;

проверить состояние почек;

сердечно-сосудистой системы;

легких;

измерить артериальное давление, пульс и частоту дыхания.

— За 3–6 месяцев до предполагаемого наступления беременности женщине необходимо проверить уровень ферритина в сыворотке крови. Если есть риск развития железодефицита, то помимо витаминов доктор назначит препараты железа с целью компенсации или профилактики анемии, — добавила Шарапова.

Специалист отметила, что при своевременной коррекции железа и других микроэлементов на здоровье женщины и развитие плода будет оказано положительное влияние.

Шарапова напомнила, что все беременные женщины составляют группу риска по инфекционным заболеваниям, поскольку вынашивание ребенка снижает иммунитет.

— Поэтому перед наступлением беременности стоит сверить прививочный сертификат с национальным календарем прививок. Помимо защиты женщины, прививки могут защитить новорожденного в первые 6–8 месяцев благодаря трансплацентарной передаче материнских антител, — объяснила акушер-гинеколог.

Если каких-то прививок не хватает, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы их поставили. Прежде всего следует обратить внимание на прививки от кори, краснухи и ветряной оспы. Это «живые» вакцины, которые можно ставить только до наступления беременности.

— Во время беременности можно вакцинироваться инактивированными вакцинами. К таким вакцинам относятся прививки от дифтерии, столбняка, коклюша и гриппа, — уточнила Шарапова.