Гинеколог назвала необходимые обследования перед планированием беременности
Перед наступлением беременности женщине следует пройти обширное обследование.
Каких специалистов необходимо посетить будущей матери, «Вечерней Москве» рассказала заслуженный врач России, главный врач ГКБ имени В. В. Виноградова, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Ольга Шарапова.
По словам медика, женщине необходимо:
- провести УЗИ органов малого таза и молочных желез;
- сдать мазок на цитологию и ИППП;
- анализ мочи на бессимптомную бактериурию;
- проверить состояние почек;
- сердечно-сосудистой системы;
- легких;
- измерить артериальное давление, пульс и частоту дыхания.
— За 3–6 месяцев до предполагаемого наступления беременности женщине необходимо проверить уровень ферритина в сыворотке крови. Если есть риск развития железодефицита, то помимо витаминов доктор назначит препараты железа с целью компенсации или профилактики анемии, — добавила Шарапова.
Специалист отметила, что при своевременной коррекции железа и других микроэлементов на здоровье женщины и развитие плода будет оказано положительное влияние.
Шарапова напомнила, что все беременные женщины составляют группу риска по инфекционным заболеваниям, поскольку вынашивание ребенка снижает иммунитет.
— Поэтому перед наступлением беременности стоит сверить прививочный сертификат с национальным календарем прививок. Помимо защиты женщины, прививки могут защитить новорожденного в первые 6–8 месяцев благодаря трансплацентарной передаче материнских антител, — объяснила акушер-гинеколог.
Если каких-то прививок не хватает, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы их поставили. Прежде всего следует обратить внимание на прививки от кори, краснухи и ветряной оспы. Это «живые» вакцины, которые можно ставить только до наступления беременности.
— Во время беременности можно вакцинироваться инактивированными вакцинами. К таким вакцинам относятся прививки от дифтерии, столбняка, коклюша и гриппа, — уточнила Шарапова.
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