Нарколог оценила рецепт водки со сливочным маслом

В соцсетях набрал популярность ролик, в котором девушка рекомендует добавлять водку в сливочное масло, чтобы делать алкогольные бутерброды. Опасность этого вирусного рецепта в беседе с aif.ru Минздрава России Татьяна Клименко.

В рецепте рекомендуется размять сливочное масло и добавить к нему водку в пропорции 50 граммов напитка на 250 граммов масла. Затем смесь нужно размешать, добавить к ней специи и намазать ее на подсушенный в духовке белый хлеб.

По словам нарколога, после тщательного перемешивания водка не соединится с маслом, а испарится, и бутерброд станет безалкогольным. Однако и такие эксперименты Клименко считает небезопасными — по ее словам, если человек запланировал долго жить, ему нужно отказаться от выпивки.

«Если вы бережете свое здоровье и планируете долго и здорово жить, то выпивать нельзя нисколько. Опьянение — это интоксикация, а любое состояние интоксикации — это болезненное состояние», — заключила она.