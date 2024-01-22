Неожиданный плюс плохого отопления: вот как прохлада влияет на ваш метаболизм
Понижение температуры в помещении на несколько градусов может показаться дискомфортным, но в то же время принесет пользу организму. Прохлада в доме может быть вашим тайным оружием против болезней сердца, сахарного диабета второго типа и бессонницы, пишет Daily Mail со ссылкой на профессора Ханну Паллубински из Нидерландов. Эксперт объяснила, что пребывание в помещении с невысокой температурой улучшает метаболизм глюкозы, ускоряя вывод излишка сахара из крови.
Согласно выводам исследователей, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается за счет увеличения количества бурого жира в процессе адаптации организма к холоду. Считается, что бурый жир снижает уровень холестерина, борется с ожирением и снижает кровяное давление. В отличие от белого жира, который в изобилии присутствует в области живота, ягодиц и подбородка, бурый жир незаметно распределяется глубоко внутри, особенно вокруг лопаток, позвоночника и почек.
Исследование, посвященное влиянию температуры воздуха на сон, также позволило убедиться, что предпочтительнее более низкая температура: спящие в комнате с температурой 17 °C провели больше времени в самой глубокой стадии сна, чем спящие при температуре воздуха 22 °C. А глубокая фаза жизненно важна для памяти, здоровья мозга, восстановления тканей и укрепления иммунной системы.
При этом эксперты советуют привыкать к прохладе без резких скачков: если у вас есть возможность регулировать отопление, снижайте температуру на один-два градуса и переходите к очередному понижению после привыкания. В исследованиях, подтвердивших позитивный эффект, как правило, фигурируют 16–20 °C. Ранее адвокат Яна Теплякова рассказала Super, какой должна быть температура в доме с централизованным отоплением и как можно пожаловаться, если норма не соблюдается.