Как прохлада влияет на ваш метаболизм

Понижение температуры в помещении на несколько градусов может показаться дискомфортным, но в то же время принесет пользу организму. Прохлада в доме может быть вашим тайным оружием против болезней сердца, сахарного диабета второго типа и бессонницы, пишет Daily Mail со ссылкой на профессора Ханну Паллубински из Нидерландов. Эксперт объяснила, что пребывание в помещении с невысокой температурой улучшает метаболизм глюкозы, ускоряя вывод излишка сахара из крови.

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Согласно выводам исследователей, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается за счет увеличения количества бурого жира в процессе адаптации организма к холоду. Считается, что бурый жир снижает уровень холестерина, борется с ожирением и снижает кровяное давление. В отличие от белого жира, который в изобилии присутствует в области живота, ягодиц и подбородка, бурый жир незаметно распределяется глубоко внутри, особенно вокруг лопаток, позвоночника и почек.

Исследование, посвященное влиянию температуры воздуха на сон, также позволило убедиться, что предпочтительнее более низкая температура: спящие в комнате с температурой 17 °C провели больше времени в самой глубокой стадии сна, чем спящие при температуре воздуха 22 °C. А глубокая фаза жизненно важна для памяти, здоровья мозга, восстановления тканей и укрепления иммунной системы.