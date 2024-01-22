«Пивной живот» может возникнуть не только у тех, кто неравнодушен к пенному, но и у игнорирующих правильное питание. О том, как избавиться от него, рассказала доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-тренер Александра Сулим.

— Избавление от «пивного живота» включает в себя комплекс мероприятий — от диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату! При профиците калорий и активном физическом воздействии происходит рост мышц, и, соответственно, они увеличиваются в объеме, — пояснила эксперт.

В здоровой пище, уточнила Сулим, должно содержаться минимальное количество сахара, соли, белой муки и насыщенных жиров. В рацион стоит включить побольше овощей, несладкие фрукты, ягоды, зелень, цельные злаки и постные сорта мяса, а также кисломолочные продукты и рыбу. При этом еду лучше готовить на пару, в духовке, на гриле или просто отварить.

Для достижения результата тренер рекомендует дополнить диету силовыми и кардиотренировками и дыхательными упражнениями, передает Life.ru.