Порочный круг простуд: иммунолог объяснил, что делать при частых ОРВИ

Все давно привыкли, что в осенний и зимний сезон могут заболеть из-за активности вирусов. Однако некоторые болеют почти каждый месяц и не могут выбраться из этого порочного круга. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога, аллерголога Владимира Болибока, можно ли недолечить простуду и постоянно носить вирус в организме.

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Почему часто возникает простуда

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По его словам, люди заражаются ОРВИ достаточно часто, но в большинстве случаев, если иммунная система работает хорошо, мы даже не замечаем признаков мимолетной простуды.

— Человек чихнул пару раз, чуть покашлял, а к вечеру уже все прошло. Это нормальная иммунная реакция на вирус. Организм с ним справляется без проявления симптомов. Но если иммунитет ослабленный, то человек болеет часто и более серьезно. И если в организме поселились микробы и вирусы, то будут появляться бесконечные простуды, — объяснил Болибок.

Также если у пациента на губах часто возникает герпес — это очень частый симптом блуждающей инфекции в организме. Он является маркером недостаточности клеточного иммунитета, предупредил специалист.

Врач отметил, что если простуды бесконечно бывают у маленького ребенка, то это связано с недоразвитием или отставанием в развитии его иммунной системы.

А молодым людям до 35 лет необходимо проводить тщательное обследование и искать причину. Как правило, это симптом плохой работы иммунитета, заверил иммунолог.

— Это может быть частичная иммунная недостаточность относительно конкретного возбудителя. Например, у человека есть повышенная чувствительность к стафилококку, и он все время носит эту бактерию в своем организме. И как только прицепляется ОРВИ и запускается воспаление, бактерия, как мародер, из-под кустов вылезает и начинает активничать, — рассказал Болибок.

Также встречается возрастной иммунодефицит. У пожилых людей иммунная система ослабевает, и начинают развиваться разные хронические заболевания. Они могут рецидивировать в разной форме на фоне ОРВИ, уверен специалист.

Что с этим делать

Болибок подчеркнул, что если вы часто болеете и не можете долечиться до конца, то нужно обратиться к врачу-иммунологу и сдать необходимые анализы. Специалист выявит проблему, определит, какое звено иммунитета страдает, и составит план оздоровления. Кроме того, нужно принимать некоторые меры самостоятельно.

— Самый просто способ поддержки иммунной системы зимой — это поливитаминные комплексы с большим набором полезных элементов. Это безрецептурные препараты, которые можно пить без назначения врача. Однако важно не покупать комплексы, в которых содержатся мегадозы витаминов. Передозировка может негативно отразиться на здоровье, — предостерег Болибок.