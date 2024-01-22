Как влиять на самочувствие, если погода влияет на нас

Во время резких изменений погоды меняется атмосферное давление. Многие люди, особенно пожилые, очень чувствительны к таким перепадам. И родственникам нужно позаботиться о своих близких. Каких правил следует придерживаться, рассказал врач-гериатр Геронтологического центра «Северное Тушино» Федор Семенов.

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Причины возникновения метеочувствительности самые разные: травмы, сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания, поражения дыхательной системы и т. д. При изменении погоды у метеозависимых людей могут возникать головные боли, боли в суставах, чувство озноба или жара, одышка, общее недомогание. Они реагируют на геомагнитные бури, вспышки на солнце, перепады атмосферного давления, температуры, влажности. Это особенно характерно для пожилых людей.

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По словам Федора Семенова, каждый организм индивидуален. Специалисты, которые занимаются изучением вопросов метеочувствительности, не смогли выявить общие тенденции.

— Универсальных методов, увы, нет. У одного человека может повыситься артериальное давление, у другого, наоборот, понизиться. А третий и вовсе не заметит каких-либо существенных изменений. В любом случае, следует уделить внимание своим близким людям. Спросить о самочувствии, о наличии дома лекарств, при необходимости помочь решить бытовые вопросы, — говорит врач-гериатр.

Что делать, если из-за резкой смены погоды человек почувствовал себя плохо? Тут подход тоже индивидуальный.

— Кому-то помогает крепкий сладкий чай, кому-то глоток воды, кому-то горячая ванна. Иногда людям становится лучше после приема пищи или прохладного душа. Важно найти тот способ, который подойдет конкретному человеку, — продолжает Федор Семенов.

Особенно остро на смену погоды реагируют люди с гипертонией и гипотонией, то есть повышенным и пониженным артериальным давлением. Медработники отмечают, что в периоды особенно сильных вспышек на солнце или магнитных бурь увеличивается количество госпитализированных с инфарктом и инсультом.

— Как правило, о таких явлениях известно заранее. Поэтому людям, у которых есть метеочувствительные родственники, следует следить за прогнозом погоды. Если услышали предупреждение метеорологов, позаботьтесь о своем метеочувствительном близком. Следите, чтобы ваши пожилые родственники придерживались рекомендаций врачей. Периодически измеряли артериальное давление, принимали лекарства. Кроме того, препараты всегда должны быть под рукой. В том числе и для экстренной стабилизации состояния, если в этом есть потребность, — говорит Федор Семенов.

Среднее ухо — наиболее чувствительный к перепадам атмосферного давления орган. Человек может столкнуться с головокружением, звоном в ушах, их заложенностью.

— Помните, как ведет себя организм при взлете и посадке самолета? Иногда у пассажиров закладывает уши. Это как раз связано с резким изменением давления. Здесь подход тоже индивидуальный. Бывает достаточно сглотнуть слюну, попить воды или пососать леденец, чтобы неприятные ощущения пропали. Если это не помогает, обратитесь к врачу и следуйте его рекомендациям, — продолжает врач-гериатр.